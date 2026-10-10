Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost repornit

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni, oprit luni după ce s-a spart un cazan în vaporizator, a fost reconectat vineri la prânz la Sistemul Energetic Național. Este singurul grup aflat în funcțiune la Turceni, au declarat reprezentanții Complexului Energetic Oltenia pentru AGERPRES.
Grupul a fost oprit luni, după ce s-a spart un cazan în zona vaporizatorului. Defecțiunea a impus efectuarea unor lucrări de reparație, care au fost finalizate joi, potrivit reprezentanților Complexului Energetic Oltenia.
După încheierea intervențiilor tehnice, au fost parcurse procedurile de pornire și au fost efectuate testele necesare pentru repunerea în funcțiune. Vineri, grupul a fost reconectat la SEN și funcționează în condițiile pieței.
„Grupul numărul 5 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni a fost pus în paralel în SEN vineri, în jurul orei 12:00, și funcționează în condițiile pieței. Lucrările au fost finalizate încă de joi, fiind parcurse toate procedurile de pornire și testele după reparație”, au precizat reprezentanții Complexului Energetic Oltenia, potrivit Agerpres.
Grupul 5 funcționează pe cărbune și are o putere instalată de 285 MW. În același timp, la Termocentrala Rovinari sunt în funcțiune grupurile energetice 4 și 6, conform informațiilor transmise de companie.