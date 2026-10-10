Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost repornit

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 09:57

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni, oprit luni după ce s-a spart un cazan în vaporizator, a fost reconectat vineri la prânz la Sistemul Energetic Național. Este singurul grup aflat în funcțiune la Turceni, au declarat reprezentanții Complexului Energetic Oltenia pentru AGERPRES.

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