Diferențe mari de prețuri la apartamente în România: cu 100.000 de euro, suprafețe de la 37 la 76 mp

Cu un buget de 100.000 de euro, cumpărătorii pot obține un apartament de 37 de metri pătrați în Cluj-Napoca sau de 76 de metri pătrați în Piatra-Neamț, arată datele unui studiu realizat pe baza tranzacțiilor din prima jumătate a anului.
Cluj-Napoca se clasează pe primul loc ca preț mediu la nivel național, cu o valoare mediană de 3.017 euro pe metru pătrat util, conform analizei profit.ro realizate pe baza tranzacțiilor din primul semestru al anului 2026. Sectorul 1 din București urmează imediat, cu un preț mediu de 2.718 euro/mp.
La polul opus se află orașe precum Zalău și Brăila. În Zalău, metrul pătrat util costă 1.033 de euro, iar în Brăila, 1.040 de euro. Diferențele devin vizibile atunci când se calculează suprafața accesibilă cu un buget fix de 100.000 de euro.
În Cluj-Napoca, această sumă permite achiziționarea a aproximativ 37 de metri pătrați. În Sectorul 1 al Capitalei, suprafața crește la 44 de metri pătrați, iar în Brașov și Sectorul 3, la 47 și respectiv 48 de metri pătrați.
Suprafețe mai mari în orașele medii
În Timișoara, Sibiu și Sectorul 2 din București, un buget de 100.000 de euro acoperă o suprafață de 52 de metri pătrați. În Iași și Oradea, cumpărătorii pot obține aproximativ 50 de metri pătrați.
În localitățile mai mici, diferențele sunt mai mari. La Pitești, aceeași sumă ajunge pentru un apartament de 65 de metri pătrați, la Bacău pentru 71 de metri pătrați, iar în Piatra-Neamț pentru 76 de metri pătrați.
Studiul evidențiază că apartamentele cu două camere rămân cele mai tranzacționate în majoritatea orașelor analizate. Prețurile medii variază și în alte centre urbane: Sectorul 2 din București înregistrează 2.413 euro/mp, Sectorul 3 are 2.217 euro/mp, iar Brașovul 2.211 euro/mp.
În Craiova, prețul mediu este de 2.034 euro/mp, în Iași de 1.997 euro/mp, în Timișoara de 1.955 euro/mp și în Constanța de 1.893 euro/mp. Valori mai mici se constată la Pitești (1.549 euro/mp), Alba Iulia (1.489 euro/mp), Bacău (1.204 euro/mp) și Focșani (1.173 euro/mp).
Prețuri în localitățile din jurul marilor orașe
Analiza arată că, în unele cazuri, prețurile din localitățile aflate în apropierea marilor centre urbane depășesc cele din orașele respective. În Șelimbăr, lângă Sibiu, metrul pătrat costă aproximativ 1.923 de euro, față de 1.845 de euro în Sibiu.
O situație similară apare în Popești-Leordeni, unde prețul mediu este de 2.027 euro/mp, comparativ cu 1.917 euro/mp în Sectorul 4 din București. În schimb, în localitățile din jurul Cluj-Napoca, prețurile sunt considerabil mai mici decât în municipiu.
În Florești, apartamentele se tranzacționează la aproximativ 1.900 de euro/mp, în Apahida la 1.931 de euro/mp și în Baciu la 2.191 de euro/mp, în timp ce în Cluj-Napoca metrul pătrat depășește 3.000 de euro.
Studiul menționează și vechimea locuințelor tranzacționate. În Sectorul 5 din București, 41% dintre apartamentele analizate au fost construite între 2021 și 2026. La nivel județean, Ilfov și Timiș înregistrează ponderi de peste 50% pentru această perioadă, urmate de Iași (30,7%), Brașov (29%) și București (28,8%).
La nivel național, mediana prețului de tranzacționare a scăzut de la 1.702 euro/mp în primul trimestru al anului 2026 la 1.645 de euro/mp în al doilea trimestru. Autorii studiului precizează că această variație este influențată de tipurile de proprietăți tranzacționate, diferențele fiind minime pentru locuințe comparabile.