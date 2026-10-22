Vreme rea în Oltenia. Ploi și rafale de vânt de peste 70 km/h la munte

ANM anunță ploi și vânt puternic în Oltenia pe 22 și 23 octombrie. Pe crestele montane, rafalele pot depăși 70 km/h.
Județele Gorj, Olt și Dolj vor fi afectate de ploi și intensificări ale vântului în zilele de joi și vineri, 22 și 23 octombrie. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vântul va putea depăși 70 km/h pe crestele montane, iar precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Izolat, sunt posibile descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni.
Ploi în alte regiuni ale țării
Meteorologii anunță că joi, 22 octombrie, va ploua în cea mai mare parte a României, inclusiv în Oltenia. Vineri, precipitațiile se vor concentra în special în jumătatea de est a țării.
Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10–20 de litri pe metru pătrat. În unele zone, acestea pot depăși 30 de litri pe metru pătrat, mai ales în regiunile montane.
Ploile vor avea și caracter de aversă și, pe arii restrânse, pot fi însoțite de fenomene electrice și grindină de mici dimensiuni.
Rafale de vânt de peste 70 km/h în zona montană
Vântul va sufla cu intensificări temporare în mai multe regiuni ale țării. Rafalele vor atinge, în general, 40–50 km/h, însă pe crestele montane pot depăși 70 km/h.
În Gorj, Olt și Dolj condițiile meteo pot fi mai dificile în zona montană, unde vântul puternic se va combina cu precipitațiile. Vineri, intensificări ale vântului sunt prognozate și în sudul Olteniei, precum și în Bărăgan și sudul Moldovei.
Cum va fi vremea în următoarele zile
Potrivit prognozei ANM, vremea va rămâne instabilă pe parcursul intervalului menționat. Joi, ploile se vor extinde în cea mai mare parte a țării, iar vineri vor afecta în special regiunile estice.
Șoferii care circulă în zonele montane sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să fie atenți la rafalele puternice de vânt și la vizibilitatea redusă în timpul averselor.