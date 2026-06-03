Un bărbat a „devenit” miliardar peste noapte: 21,8 miliarde de dolari i-au apărut în cont

Un bărbat din estul Turciei susține că a descoperit peste noapte o sumă uriașă în conturile sale bancare, devenind, cel puțin în mod aparent, unul dintre cei mai bogați oameni din lume.

Potrivit relatărilor din presa internațională, în contul său ar fi apărut brusc aproape 1 trilion de lire turcești, echivalentul a aproximativ 21,8 miliarde de dolari.

Situația a fost însă departe de a fi una fericită. În loc să poată folosi banii, bărbatul s-a trezit cu toate conturile blocate și fără acces la presupusa avere.

Totul a început atunci când cardul său bancar a fost refuzat la plata unor cumpărături într-un supermarket. Ajuns la bancă pentru clarificări, acesta a aflat că soldul afișat era de 999.999.999.999,99 lire turcești, o sumă care l-ar plasa teoretic printre cei mai bogați oameni de pe planetă.

Bărbatul afirmă că nu știe cum a ajuns această sumă în cont și că nu a primit până acum explicații clare din partea instituției financiare. Banca a decis blocarea conturilor și a demarat o investigație internă pentru a stabili originea banilor.

În așteptarea unui răspuns oficial, acesta spune că a încercat chiar și soluții neobișnuite, inclusiv consultarea inteligenței artificiale, pentru a înțelege ce ar putea face cu o asemenea avere.

Răspunsurile primite ar fi indicat posibilități teoretice precum investiții masive în infrastructură sau achiziții de aur. Până la finalizarea anchetei, însă, suma rămâne doar o valoare afișată în cont, fără posibilitatea de a fi accesată sau utilizată.