Actualitate· 1 min citire
Tomata 2026: Legumicultorii se pot înscrie până pe 15 aprilie
4 feb. 2026, 10:38
Actualizat: 4 feb. 2026, 10:38
Tomata 2026: Legumicultorii se pot înscrie până pe 15 aprilie
Articol scris de Scris de Realitatea de Gorj
Ministerul Agriculturii va continua programul „Tomata”
Sprijinul de minimis nu se limitează doar la tomate şi poate fi accesat pentru mai multe culturi de legume.
Ministerul Agriculturii va continua programul „Tomata” şi anul acesta.
Legumicultorii se pot înscrie, până pe 15 aprilie, la direcţiile agricole județene.
Programul are ca obiectiv susţinerea producţiei de legume în sere şi solarii şi sprijinirea fermierilor locali în asigurarea unei oferte constante de produse proaspete pe piaţă.
Sprijinul de minimis nu se limitează doar la tomate şi poate fi accesat pentru mai multe culturi de legume cultivate în spaţii protejate.
Citește și:
- 21:22 - Volodimir Zelenski stabilește când ar putea avea loc alegerile: Ce spune despre un nou mandat
- 20:30 - Fără permis din 2019, a provocat un accident cumplit: o victimă amputată
- 19:53 - Iranul amenință Europa cu represalii: ce riscuri apar pentru Uniunea Europeană în contextul războiului
- 19:01 - România caută protecție strategică sub scutul Franței. Câte focoase nucleare controlează Emmanuel Macron
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News