Români blocați în Orientul Mijlociu se întorc acasă: avionul a decolat din Dubai spre București

O parte din românii blocați în Orientul Mijlociu ajung astăzi acasă! Un avion a plecat din Dubai cu destinația București având la bord români abandonați de autorități de zile întregi în Orientul Mijlociu. După ore de incertitudine, spaime și negocieri diplomatice pe fondul conflictului care a paralizat regiunea, românii ajung din moment în moment in România. Repatrierea vine într-un moment în care tensiunile rămân ridicate, iar situația din zonă este departe de a se fi stabilizat.

Aproximativ 150-200 de români urmează să ajungă în această dimineață pe Aeroportul Otopeni din Dubai. Zborul are o întârziere de o oră și 20 de minute. Astfel că în loc să ajungă la ora 7.00, așa cum ar fi trebuit, va ajunge la 8:20.

Cel puțin 15.000 de români se află în Orientul Mijlociu de la izbucnirea conflictului cu Iranul. 3000 dintre ei au cerut sprijin pentru repatriere. Autoritățile din Emiratele Arabe și alte state din golf au creat tranșee de securitate și operare controlată pentru anumite zboruri. Nu vorbim despre un coridor liber pentru toate zborurile, ci rute de evacuare în siguranță pentru ca oamenii să ajungă în țările lor.

Reamintim că România a activat mecanismul european de protecție civilă, ceea ce presupune că autoritățile române cer ajutor de la Bruxelles pentru aducerea românilor blocați în zonele de conflict.