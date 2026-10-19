Polițiștii locali din Târgu Jiu ar putea purta camere video în timpul intervențiilor

Poliția Locală Târgu Jiu analizează achiziția unor camere video portabile pentru înregistrarea intervențiilor. Decizia nu a fost luată încă.
Polițiștii locali din Târgu Jiu ar putea fi dotați cu camere video portabile, care să înregistreze intervențiile desfășurate în teren. Măsura este analizată de conducerea Poliției Locale, după ce instituția a testat deja astfel de echipamente.
Camerele video ar putea contribui la documentarea acțiunilor desfășurate de agenți, dar și la clarificarea eventualelor reclamații privind modul în care sunt efectuate intervențiile. Înregistrările audio-video ar putea reprezenta o probă importantă atât pentru cetățeni, cât și pentru polițiștii locali.
Poliția Locală Târgu Jiu analizează achiziția camerelor video
Mirela Stamate, șefa Serviciului de Mediu și Disciplina în Construcții din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu, a vorbit despre posibilitatea introducerii acestor dispozitive în activitatea agenților.
Instituția a testat deja echipamente de înregistrare portabile și analizează ofertele disponibile. Deocamdată, nu a fost luată o decizie finală privind achiziția camerelor video sau data la care acestea ar putea fi utilizate în timpul intervențiilor.
Dacă proiectul va fi pus în aplicare, dispozitivele ar putea fi folosite pentru înregistrarea acțiunilor din teren și pentru documentarea faptelor constatate de polițiștii locali.
Camerele video ar putea crește transparența intervențiilor
Folosirea camerelor portabile ar putea contribui la creșterea transparenței în activitatea Poliției Locale Târgu Jiu. Înregistrările ar putea ajuta la reconstituirea unor situații controversate și la verificarea modului în care agenții și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu.
Totodată, imaginile ar putea oferi protecție suplimentară polițiștilor în cazul unor acuzații neîntemeiate și ar putea ajuta la stabilirea circumstanțelor în care s-au produs anumite incidente.
Utilizarea acestor dispozitive trebuie să respecte cadrul legal, inclusiv regulile privind informarea persoanelor vizate și protecția datelor cu caracter personal.
Legea nr. 18/2026, care modifică și completează Legea poliției locale nr. 155/2010, reglementează utilizarea mijloacelor portabile de înregistrare foto-audio-video în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Până la o eventuală achiziție, Poliția Locală Târgu Jiu continuă analiza echipamentelor disponibile. Introducerea camerelor video ar putea schimba modul în care sunt documentate intervențiile agenților, însă aplicarea măsurii depinde de deciziile administrative și de respectarea condițiilor legale.