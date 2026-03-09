Momente de coșmar pentru o adolescentă din Gorj chiar de 8 Martie. A fost bătută și forțată să intre în portbagajul mașinii fostului iubit

O adolescentă de 17 ani din județul Gorj a fost agresată de iubitul ei, în urma unui conflict izbucnit pe fondul geloziei. Tânăra ar fi fost trasă din mașină și forțată să intre în portbagajul autoturismului, reușind ulterior să sune la 112 pentru a cere ajutor. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, incidentul a fost semnalat în dimineața zilei de 8 martie.

„La data de 8 martie 2026, în jurul orei 03:20, poliţişti din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Târgu Cărbuneşti au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o tânără, de 17 ani, din Albeni, cu privire la faptul că în timp ce se afla în oraşul Ţicleni, pe fondul unui conflict spontan generat de gelozie, ar fi fost lovită cu pumnul în zona pieptului, după care introdusă în portbagajului autoturismului prietenului său, de 23 de ani, din Ţicleni, împotriva voinţei sale”, a transmis IPJ Gorj.

Conflictul ar fi izbucnit în timpul unei deplasări cu mașina

Din primele cercetări ale polițiștilor a reieșit că incidentul s-ar fi produs în noaptea de 7 spre 8 martie, în timp ce cei doi se deplasau cu mașina pe DJ 675, din direcția orașului Țicleni către Târgu-Cărbunești.

„Din primele cercetări efectuate de poliţişti, a reieşit faptul că în noaptea de 7 spre 8 martie a.c., în jurul orei 01:30, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe DJ 675 din direcţia oraşului Ţicleni către Târgu-Cărbuneşti, bărbatul de 23 de ani, pe fondul geloziei, ar fi avut un conflict cu concubina sa, de 17 ani, în urma căruia, ar fi oprit maşina şi ar fi deschis cu forţa portiera dreapta faţă, de unde ar fi tras-o pe aceasta afară din autoturism pe sol, ar fi ameninţat-o cu moartea şi introdus–o în portbagajul autoturismului, conducând până la domiciliul acesteia din comuna Albeni”, au mai transmis poliţiştii.

Tânăra a reușit să sune la 112

În timpul incidentului, cei doi și-ar fi luat reciproc telefoanele mobile, iar fata ar fi reușit să apeleze numărul unic de urgență folosind telefonul bărbatului. Polițiștii au luat ulterior legătura cu acesta pe telefonul tinerei, însă situația a escaladat.

„În urma discuţiei purtate cu poliţiştii, bărbatul ar fi distrus telefonul mobil al tinerei şi l-ar fi aruncat într-o pădure. În cauză, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu şi au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie, ameninţare, distrugere şi lipsire de libertate în mod ilegal”, anunţă Poliţia.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

Adolescenta a fost examinată de medicul legist, care a stabilit că viața acesteia nu a fost pusă în pericol. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu în acest caz. Tânărul de 23 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.