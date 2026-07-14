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Actualitate· 1 min citire
Lidl retrage de la vânzare un lot de înghețată Gelatelli. Avertisment pentru persoanele alergice
Înghețată/ Facebook
Publicat14 iul. 2026, 13:35
Actualizat14 iul. 2026, 13:37
SursăRealitatea.Net
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat rechemarea unui lot de înghețată Gelatelli comercializat în magazinele Lidl din România, din cauza posibilei prezențe a nucilor caju, un alergen care nu este menționat pe etichetă. Persoanele alergice sunt, astfel, sfătuite să nu consume produsul.
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