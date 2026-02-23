Jandarm de 40 de ani mort la datorie
Jandarm mort după ce s-a prăbușit brusc
Un jandarm de 40 de ani a murit în timpul serviciului. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul cade din picioare dintr-o dată. Până în acest moment nu este cunoscută cauza exactă a decesului. Atenție urmează informații cu un puternic impact emoțional, ce pot afecta în special minorii!
În urma tragediei, sindicaliștii au postat pe rețelele sociale un mesaj tranșant pentru actuala conducere.
Reprezentanții SNPPC au scris: "Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte, vânt, ploaie, ger, riscuri, interdicții toata cariera, drepturi neacordate, abrogate, plafonate, amanate! Si Bolojan vrea sa ne pensionam la 65! Si colegii mor la 30, 40, 50 de ani, de boli in legătură cu serviciul! Peste 10 politisti sau militari mor pe luna", au transmis sindicaliștii.
