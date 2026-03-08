Israel avertizează: Succesorul lui Khamenei și cei implicați în alegerea sa vor fi ținte

Forțele armate ale Israel au emis o declarație extrem de dură în contextul procesului de succesiune din Iran, afirmând că vor urmări și vor viza orice persoană care devine lider suprem după moartea lui Ali Khamenei și chiar pe cei care participă la alegerea acestuia.

Mesajul a fost publicat pe platforma X în limba farsi de către armata israeliană, unde a precizat că nu va ezita să «vizeze pe succesor și pe oricine încearcă să-l numească», avertizând totodată membrii Adunării Experților iraniene care urmează să se întrunească pentru a decide noul lider suprem.

Această declarație vine pe fondul tensiunilor extrem de ridicate din regiune, după ce Iranul a început procesul de selecție a succesorului lui Khamenei în cadrul organului clerical responsabil, care nu s-a reunit de zeci de ani.

Relațiile dintre Israel și Iran sunt profund antagonice, iar amenințarea explicită a armatei israeliene marchează o escaladare de retorică într-un moment în care conducerile politice și militare din ambele state urmăresc evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu.

Autoritățile de la Teheran au raportat, între timp, că un consens privind alegerea următorului lider suprem a fost aproape atins, în timp ce reuniunea Adunării Experților continuă.