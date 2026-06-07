Intervenție de urgență la barajul Măneciu după ploile torențiale și codul portocaliu hidrologic

Autoritățile au decis, sâmbătă seară, să execute eliberări controale ale apei la nivelul barajului Măneciu în contextul ploilor abundente din ultimele ore și al unor alerte Cod portocaliu hidrologic.

Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a transmis un mesaj RO-ALERT, anunțând manevrele de la barajul Măneciu.





'Alertă Severă. ATENȚIE - se vor executa eliberări controlate ale apei la nivelul barajului Măneciu. Respectați măsurile dispuse de autorități. Pentru traversarea cursurilor de apă trebuie să folosiți podurile de trecere și să nu desfășurați activități pe albia râului Teleajen', a fost mesajul transmis de ISU Prahova.



Anterior, ISU a informat că au fost emise mesaje RO-ALERT pentru Cod portocaliu hidrologic pentru zonele din amonte de acumularea Măneciu și de acumularea Valea Doftanei.