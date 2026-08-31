IGSU: Un nou contingent de pompieri români a ajuns în Grecia pentru continuarea misiunilor de sprijin

Un nou contingent format din 40 de pompieri români a ajuns, luni, în Grecia, pentru a înlocui echipele care, în ultimele două săptămâni, au sprijinit autoritățile elene în misiunile de stingere a incendiilor și monitorizare a zonelor cu risc.
Potrivit unui comunicat al IGSU transmis, luni, AGERPRES, noul contingent va continua misiunea cu sprijinul a două autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri, una de mare capacitate, de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă dotată cu sistem de aeronavă fără pilot (UAS), o autospecială de comunicații radio pe unde scurte, un microbuz, un camion cu container și un vehicul utilitar de teren (UTV) echipat cu instalații pentru stingerea incendiilor.
Începând cu ziua de marți, cel de-al treilea schimb al modulului va desfășura activități de pregătire, misiuni de monitorizare și intervenții pentru localizarea și lichidarea eventualelor incendii de vegetație și fond forestier, în funcție de evoluția situației operative și de solicitările autorităților elene, menționează sursa citată.
'Pe parcursul ultimelor 15 zile, pompierii români au participat la misiuni specifice, desfășurate sub coordonarea autorităților elene, precum și la sesiuni de instruire și exerciții comune alături de pompierii greci și partenerii francezi. Totodată, aceștia au efectuat recunoașteri în teren, pentru familiarizarea cu particularitățile zonei și cu riscurile specifice', arată Inspectoratul, care adaugă că experiența acumulată prin aceste activități contribuie la consolidarea pregătirii operative, creșterea interoperabilității și îmbunătățirea capacității de reacție în situații de urgență.
'Mulțumim partenerilor din Grecia pentru colaborarea și sprijinul acordate pe parcursul desfășurării misiunii și reafirmăm angajamentul nostru de a consolida cooperarea în domeniul protecției civile și al gestionării situațiilor de urgență', transmite IGSU.