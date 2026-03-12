Furturi repetate la Mina Vulcan: cabluri și echipamente industriale sustrase, șase persoane reținute după percheziții

Polițiștii din Hunedoara au destructurat un grup suspectat că a furat cabluri și echipamente din Mina Vulcan. Prejudiciul este estimat la 40.000 de lei, iar activitatea minieră a fost temporar afectată.

Grup suspectat de furturi la Mina Vulcan, destructurat de polițiști

Polițiștii din Vulcan au destructurat un grup suspectat că a sustras în mod repetat cabluri și echipamente industriale din incinta Mina Vulcan. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 40.000 de lei.

În urma unor descinderi desfășurate în județele Hunedoara și Timiș, șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Suspecții ar fi acționat noaptea și ar fi folosit echipament de miner

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, persoanele suspectate ar fi pătruns de mai multe ori în perimetrul minei pe timpul nopții.

Aceștia ar fi intrat în incintă prin escaladarea gardurilor și prin forțarea sistemelor de închidere ale magazinelor și atelierelor mecanice.

Pentru a nu trezi suspiciuni, suspecții ar fi purtat echipamente specifice minerilor, invocând diverse activități care ar fi fost dispuse de conducerea unității. Ulterior, ar fi debranșat cabluri din cupru conectate la rețeaua internă de energie electrică, ar fi demontat motoare metalice aflate în funcțiune și ar fi sustras diferite scule utilizate în industria minieră.

Activitatea minei, afectată de furturi

Anchetatorii precizează că furturile nu au provocat doar pierderi materiale. Demontarea cablurilor și a componentelor unor utilaje ar fi generat defecțiuni tehnice, care au dus la întreruperea temporară a activității miniere.

În total, șapte persoane sunt suspectate de implicare în aceste fapte, printre ele aflându-se și un minor.

Percheziții în Hunedoara și Timiș

Miercuri, polițiștii au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară în localitățile Vulcan, Petroșani și Timișoara.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe probe și au recuperat o parte dintre bunurile furate, aproximativ 50% din prejudiciu fiind recuperat până în prezent.

Polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a șase persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 43 de ani. Acestea urmează să fie prezentate procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani, care vor decide ce măsuri preventive se impun în continuare.

Ancheta rămâne deschisă pentru a clarifica toate circumstanțele furturilor și eventualele alte persoane implicate.