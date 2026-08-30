Advertising
Actualitate· 1 min citire
Tragedie la Târgu Jiu: o doctoriță ORL a murit după ce a fost acroșată de o mașină
Deces
Publicat30 aug. 2026, 13:42
Actualizat30 aug. 2026, 13:43
SursăRealitatea.Net
O doctoriță de 63 de ani, medic ORL la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, a murit într-un accident rutier produs în localitatea Drăgoieni. Femeia, care avea peste 25 de ani de activitate în cadrul spitalului, ar fi fost acroșată de o mașină în timp ce traversa strada.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:46Vreţi să vă mutaţi în Los Angeles - Beverly Hills? Tocmai a ieşit la vânzare o casă, în construcţie? Care este prețul
- 11:53Cât va dura acordul energetic dintre Venezuela și SUA. Anunțul președintei Delcy Rodriguez
- 11:17Tulcea: Un nou mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului din Ucraina
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News