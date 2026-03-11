Bulgaria blochează exporturile de combustibil și dezvăluie cât pot rezista rezervele interne

Guvernul din Bulgaria a anunțat că rezervele strategice de carburanți ale țării sunt suficiente pentru a acoperi consumul intern pentru o perioadă limitată, după decizia autorităților de a suspenda exporturile de combustibil.

Măsura a fost adoptată pe fondul incertitudinilor de pe piața energetică și al tensiunilor geopolitice din regiune, care au generat temeri privind eventuale perturbări ale aprovizionării.

Oficialii de la Sofia au precizat că prioritatea este asigurarea necesarului pentru populație și pentru sectoarele economice esențiale.

Potrivit Ministerului Energiei, stocurile strategice existente ar putea acoperi consumul național pentru aproximativ câteva luni, în funcție de evoluția cererii și de eventualele importuri suplimentare care ar putea fi realizate între timp.

Decizia de a interzice temporar exporturile de combustibil vine într-un moment în care mai multe state europene analizează măsuri similare pentru a-și proteja rezervele energetice, în contextul volatilității piețelor și al tensiunilor internaționale.

Autoritățile bulgare au transmis că monitorizează permanent situația și că restricțiile ar putea fi revizuite dacă condițiile de pe piață se stabilizează.