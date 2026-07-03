Atentatul cu bombă de la Monaco. Poliția a identificat un suspect. Este o ucraineană de 39 de ani din Germania

Publicat 3 iul. 2026, 13:56 Actualizat 3 iul. 2026, 13:57 Sursă realitatea.net

Progres major în ancheta privind atentatul cu bombă din Monaco, ce l-a vizat pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev. Investigatorii francezi și monegasci au reușit să identifice femeia care a plasat coletul-capcană în fața complexului rezidențial, un atac sângeros soldat deja cu mai mulți răniți.

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