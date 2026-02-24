Apel la Bruxelles: Ucraina vrea o dată sigură pentru intrarea în UE

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene să stabilească un calendar precis pentru aderarea Ucrainei, într-un discurs susținut prin videoconferință în fața Parlamentul European.

„Este esențial pentru noi să avem o dată clară pentru intrarea în Uniunea Europeană”, a declarat liderul de la Kiev, citat de AFP.

Zelenski a avertizat că, în lipsa unei decizii ferme, președintele rus Vladimir Putin ar putea profita de diviziunile interne din Europa pentru a bloca procesul de extindere.

„Putin va găsi o modalitate de a împiedica aderarea Ucrainei pentru decenii, divizând Europa”, a transmis acesta.

Procesul de aderare al Ucrainei este strâns legat de cel al Republica Moldova, autoritățile de la Chișinău anunțând că își propun să finalizeze negocierile până la finalul anului 2027.

În paralel, Parlamentul European a adoptat o rezoluție intitulată „Cu privire la cei patru ani de război agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei și contribuția Europei la o pace justă și o securitate durabilă”, potrivit publicației Ukrainska Pravda.

Documentul reafirmă dreptul Ucrainei la autoapărare, în conformitate cu articolul 51 din Carta Organizația Națiunilor Unite, și subliniază că agresiunea Rusiei trebuie înfrântă, iar Ucraina trebuie să învingă.

Eurodeputații au precizat că Rusia, conducerea sa și aliații săi, inclusiv regimul din Belarus, poartă întreaga responsabilitate pentru război și pentru crimele comise, solicitând tragerea acestora la răspundere.

Totodată, Parlamentul European a reafirmat că viitorul Ucrainei este în Uniunea Europeană și a cerut instituțiilor europene și statelor membre să se pregătească pentru extindere prin reforme interne și o strategie clară.

Marți, legislativul european a organizat și o ședință solemnă extraordinară, dedicată împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.