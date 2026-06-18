Anvelopările clădirilor vechi țin în viață piața de construcții din România

Anvelopările blocurilor vechi, dar și reparațiile la alte clădiri au ținut pe plus piața de construcții în aprilie 2026, comparativ cu periada similară a anului trecut. Sectorul construcțiilor a înregistrat un avans solid, în frunte cu reparațiile capitale, care au crescut cu 17,3%. Acestea sunt urmate îndeaproape de lucrările de întreținere și reparații curente (+17,1%), în timp ce proiectele de construcții noi au marcat o creștere de 12,6%.
Piața construcțiilor din România traversează o perioadă de efervescență majoră. În luna aprilie 2026, volumul total al lucrărilor de construcții a înregistrat o creștere substanțială de 14% ca serie brută față de luna precedentă, evoluție care se menține solidă și în termeni ajustați sezonier, unde s-a raportat un plus de 10,2%.
Reparațiile și proiectele noi trag piața în sus
Această dinamică lunară pozitivă a fost susținută de evoluții bune pe toate segmentele de activitate. Cel mai accelerat ritm de creștere a fost bifat de lucrările de reparații capitale, care au urcat cu 17,3%.
Acestea au fost urmate îndeaproape de lucrările de întreținere și reparații curente, cu un avans de 17,1%, în timp ce volumul lucrărilor de construcții noi a raportat o creștere de 12,6%.
Clădirile rezidențiale, vedetele lunii aprilie
Analiza pe obiecte de construcție arată că segmentul rezidențial a fost principalul motor de creștere în luna aprilie. Românii au construit și au investit masiv în locuințe:
Clădiri rezidențiale: +15,8%
Construcții inginerești (infrastructură): +13,9%
Clădiri nerezidențiale (birouri, spații comerciale): +12,9%
Săritură spectaculoasă față de 2025 și bilanțul pe primele patru luni
Adevărata dimensiune a boom-ului din sector se vede însă în raportul anual. Față de luna aprilie a anului trecut, volumul total al lucrărilor de construcții a explodat cu 20,7%.
Trăgând linia după primul trimestru extins, datele pentru primele patru luni ale anului 2026 confirmă un trend ascendent sustenabil. Comparativ cu perioada similară din 2025, seria brută indică o creștere generală de 11,7%. În acest peisaj, construcțiile noi rămân pilonul de bază al industriei, cu un avans de 13,8% de la începutul anului, completat de o creștere de 12,2% la lucrările de întreținere și un plus discret de 1,9% pe zona de reparații capitale.