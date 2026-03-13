ANSVSA: Amenzi de peste 5,3 milioane de lei, în urma unor controale în industria alimentară

Sursă: realitatea.net

Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au aplicat, în februarie, amenzi în valoare de peste 5,34 milioane de lei, în urma unor verificări desfășurate în unități din industria agroalimentară, ce au vizat menținerea standardelor de siguranță alimentară.

Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), transmis vineri AGERPRES, controalele au fost efectuate la operatorii din industria alimentară ce activează în domenii precum fabricarea produselor de morărit, pâinii și produselor de patiserie, băuturi răcoritoare și alcoolice, precum și alte produse alimentare de origine nonanimală.



''În perioada menționată, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene au realizat 10.780 de controale în unități din industria agroalimentară. În urma acestora, au fost aplicate 235 de avertismente și 497 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 5.341.900 de lei'', se precizează în comunicat.



Inspectorii au identificat neconformități privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spații, ustensile, utilaje, paviment, autocontrol, manipulare, protecții insecte, acțiuni și contract DDD, materiale de curățenie, mucegai, substanțe dezinfectante, prezență insecte), precum și în documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizări, documentație, proceduri).



Alte neconformități au fost identificate la produse, privind etichetarea, ambalarea, modificările organoleptice și buletinele de analiză, precum și în documentare (documente, trasabilitate), dar și în ceea ce privește personalul (stare de sănătate neatestată, fișe de aptitudini, echipament de protecție).



Totodată, în cadrul controalelor efectuate în unitățile din industria agroalimentară au fost prelevate probe pentru analize de laborator, în conformitate cu procedurile și instrucțiunile din Programul de supraveghere și control, pentru a verifica conformitatea produselor alimentare și respectarea limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, contaminanții și alte substanțe interzise.



''Siguranța alimentelor rămâne o prioritate permanentă pentru ANSVSA. Controalele desfășurate în luna februarie au avut atât un rol preventiv, cât și unul corectiv, vizând respectarea normelor de igienă, trasabilitate și autocontrol în unitățile din industria agroalimentară. Obiectivul nostru este protejarea sănătății consumatorilor și menținerea unor standarde ridicate de siguranță alimentară pe întreg lanțul de producție și distribuție'', a declarat președintele instituției, Alexandru Bociu, citat în comunicat.



Conform sursei citate, aceste acțiuni fac parte din Programul de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2026 și au vizat, printre altele, întreținerea și igienizarea spațiilor de manipulare a produselor alimentare, condițiile de prelucrare și depozitare a materiilor prime și produselor finite, respectarea cerințelor de înregistrare și autorizare a unităților alimentare, cerințele de trasabilitate și etichetare, precum și implementarea procedurilor HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, n.r.) și a programelor de autocontrol.



''Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile au fost aplicate doar în cazul în care deficiențele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau când au existat riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor'', precizează reprezentanții instituției.