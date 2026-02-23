Anchetă la București: psiholog acuzat de comportament sexual inadecvat față de paciente

Poliția Capitalei a anunțat luni că s-a autosesizat și a demarat verificări în cazul unui psiholog suspectat de comportament nepotrivit față de mai multe paciente.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre Ion Duvac, membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină din cadrul Colegiul Psihologilor din România.

Într-un comunicat transmis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București către Agerpres, se precizează că polițiștii s-au sesizat din oficiu în urma apariției unor informații în spațiul public.

„Au fost demarate verificări pentru stabilirea situației de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. Activitățile sunt desfășurate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, în vederea clarificării tuturor circumstanțelor”, se arată în comunicat.

Reprezentanții Poliției fac apel la persoanele care se consideră victime ale unor astfel de fapte să se adreseze autorităților și să depună plângeri oficiale.

Investigația a fost declanșată după ce jurnaliștii de la PressOne au publicat un material în care susțin că psihologul ar fi adresat pacientelor propuneri sexuale explicite și ar fi manifestat comportamente considerate drept hărțuire.

În prezent, autoritățile continuă verificările pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă și ce măsuri legale vor fi luate.