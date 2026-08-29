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Membrii CNA, acuzați de abuzuri. Sorin Roșca Stănescu: „Trebuie să plătească civil și penal” VIDEO

Sorin Roșca Stănescu

Sorin Roșca Stănescu

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat29 aug. 2026, 12:41
Actualizat29 aug. 2026, 12:46
SursăRealitatea.Net

Sorin Roșca Stănescu, reprezentant al Clubului de Presă, lansează acuzații dure la adresa membrilor CNA, după deciziile instanțelor favorabile postului de televiziune Realitatea Plus. Jurnalistul susține că membri Consiliului, "plătiți cu bani grei", trebuie să răspundă inclusiv civil și penal pentru abuzurile pe care le fac.

"Cinci hotărâri judecătorești și una beton la Înalta Curte de Casație și Justiție apără Realitatea PLUS de abuzurile incredibile ale instituției care a devenit închiziția română, numită CNA.

Și nu este suficient că Realitatea PLUS a câștigat. Ea a decis - și bine a făcut - și noi, la Clubul de Presă, vom susține acest lucru - să dea în judecată civilă, dar și penal pe toți membrii CNA care, pe parcursul acestui an și anul trecut, au generat incredibile abuzuri, care au fost practic desființate de justiția română.

Acești indivizi plătiți cu bani grei, în calitate de miniștri trebuie să plătească. Trebuie să plătească civil și să plătească penal pentru abuzurile pe care le au săvârșit împotriva libertății cuvântului, împotriva unei televiziuni libere", a declarat Sorin Roșca Stănescu.

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