Economie· 1 min citire

Pensiile românilor, în pericol? De la 47% din salariu la doar 30%: ce spun experții

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat29 aug. 2026, 07:39
Actualizat29 aug. 2026, 07:44
SursăRealitatea PLUS

Un semnal de alarmă vine de la reprezentanții fondurilor de pensii private! Pensia de la stat nu va mai asigura un venit decent, iar pensia de la pilonul doi va fi retrasă cu restricții. Dacă acum pensia e de aproximativ 47% din venit, pragul va scădea până la 30%.

Semnalul experților: sistemele de pensii pot deveni nesustenabile

- 8,5 milioane de români au conturi la pilonul doi de pensii private
- contribuția lunară - 4,75% din salariul brut
- în prezent - un român încasează 47% din ultimul salariu la pensie
- estimare 15-20 ani - pensia va ajunge la 30-35% din salariu
- 108,6 miliarde de lei înregistrate în fondurile care administrează pensia privată
- 350.000 de oameni au retras banii până acum (plăți de 7,9 miliarde)
- septembrie 2027 - românii retrag banii în funcție de noile reguli
- 39% din suma strânsă, restul banilor eșalonat

SURSA: Asociația Pensiilor Administrate Privat 

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