EXCLUSIV: Legătura dintre afaceristul Hanț și fugarul Ghiță. Ce spune generalul în rezervă Nicolae Iană

Publicat 31 aug. 2026, 08:05 Actualizat 31 aug. 2026, 08:10 Sursă Realitatea PLUS

Generalul în rezervă Nicolae Iană a făcut dezvăluiri incendiare în exclusivitate pentru Realitatea PLUS despre controversatul afacerist Hanț Constantin care este vizat de DNA. Nicolae Iană susține că Hanț a făcut nenumărate afaceri bănoase cu fugarul Sebastian Ghiță, cu care se cunoaște de mai bine de 20 de ani. Realitatea PLUS le-a solicitat puncte de vedere lui Sebastian Ghiță, Hanț Constantin și Victor Ciutacu, însă până în acest moment nu au răspuns.

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