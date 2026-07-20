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Cruzime fără margini în Gorj. Un bărbat a fost reținut după ce a ucis doi pui de pisică

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat20 iul. 2026, 12:14
Actualizat24 iul. 2026, 11:38
SursăRealitatea.Net

Un bărbat din județul Gorj a fost reținut de polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor, după ce ar fi ucis doi pui de pisică. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi introdus animalele într-un sac, de care a legat un bolovan, după care l-a aruncat în apă. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional.

Pisicile aveau doar două luni

Fapta a avut loc săptămâna trecută, când poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Gorj au declanşat ancheta în acest caz.

”Din cercetările efectuate a reieşit că un bărbat de 65 de ani, din oraşul Târgu Cărbuneşti, ar fi ucis, prin înecare, două exemplare feline, în vârstă de aproximativ două luni, introducându-le într-un sac împreună cu un bolovan, pe care ulterior l-ar fi scufundat într-un recipient cu apă”, informează, luni, oficialii Poliţiei judeţene Gorj.

Poliţiştii au găsit cadavrele celor doi pui de pisică, acestea fiind ridicate şi transportate la D.S.V.S.A. Gorj, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei decesului.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore

Bărbatul de 65 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Gorj.

Cercetările în acest caz continuă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti.


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