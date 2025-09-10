Zile cruciale pentru liderul suveraniștilor! Astăzi, până la prânz, Călin Georgescu va merge la poliție pentru a da cu subsemnatul în fața oamenilor legii pe măsura controlului judiciar.

Călin Georgescu se prezintă, astăzi, în fața polițiștilor, în cadrul măsurii preventive de control judiciar, după ce i-au fost modificate din nou ziua și ora, însă fără vreo explicație concretă.

Tot în această săptămână magistrații vor avea un răspuns definitiv pentru controlul judiciar în cazul acestuia. Între timp, românii se mobilizează pentru susținerea sa în stradă.

„Tăcerea adevărului este mai grea decât țipătul minciunii. Oligarhia și soroșismul bancar, deși puțin la număr, au înțeles că arta înrobirii fără lanțuri e la îndemâna lor. Așa că au semănat sărăcie și minciună pentru a culege supunere și control. Au hrănit poporul cu pâine ieftină și cir vulgar, transformând suferința în spectacol și sclavia în obișnuință”, a declarat Georgescu, săptămâna trecută, la ieșirea de la Judecătorie.