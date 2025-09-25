Astăzi, vremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a țării, iar valorile termice se vor situa sub cele specifice datei în Moldova, în estul Transilvaniei, precum și în nordul, centrul și estul Munteniei, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul acestora.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade în nordul Moldovei și 25 de grade în Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 16 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei spre 0 grade. Cerul va fi mai mult noros. Temporar va ploua, mai ales sub formă de aversă, în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte din Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei, local în Oltenia și izolat în Muntenia. Pe suprafețe mici vor fi posibile descărcări electrice și cantități de apă de peste 15…20 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 2000 m vor fi posibile și precipitații slabe sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat și mai ales ziua, temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h, iar în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și pe litoral, de 50…65 km/h. Izolat vor fi condiții de ceață.

În București, vremea se va răci semnificativ. Vântul va avea intensificări, mai ales ziua, când la rafală se vor atinge viteze de până la 40…50 km/h. Cerul va prezenta înnorări, iar noaptea vor fi condiții de ploaie slabă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimă va fi de 8…10 grade.

Pe parcursul zilei de joi, 25 septembrie, Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de vânt puternic. Rafalele vor atinge viteze de 50–65 km/h în județele menționate și pe litoral.

Meteorologii avertizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, atenționarea poate fi actualizată cu mesaje de nowcasting pentru situațiile de vreme severă imediată.

