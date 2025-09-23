Astăzi, vremea va fi predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în ultima decadă a lunii septembrie în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări noaptea în vestul și în nordul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în sudul Banatului, iar noaptea în nordul Moldovei.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în Delta Dunării și 32 de grade în Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață, în special în est, în sud-est, pe văi și în depresiuni.

În București, remea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27…28 de grade, iar cea minimă de 11…13 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Sursa: Newsinn