Astăzi, vremea va fi în general frumoasă și deosebit de caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, iar în vest și în sud va fi în continuare călduroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între 25 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar cele minime se vor situa în general între 10 și 20 de grade.

Pe parcursul zilei cerul va fi temporar noros în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, unde pe arii restrânse vor fi averse slabe, iar în restul teritoriului va fi variabil și ploi slabe de scurtă durată vor fi posibile izolat. Noaptea, în jumătatea de vest a teritoriului, nebulozitatea se va accentua și ploile vor fi în extindere, acestea vor fi mai ales sub formă de aversă, pe alocuri însoțite de descărcări electrice, iar cu o probabilitate mai mare în nord-vest se pot acumula cantități de apă însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări, mai ales în a doua parte a intervalului, în vest, sud-vest și local la munte, cu rafale de 50…70 km/h în Banat și pe arii mai restrânse în Crișana și de peste 80…90 km/h în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Dimineața, izolat se va semnala ceață.

În București, vremea se va menține călduroasă, cu o maximă termică de 31…33 de grade. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab și moderat, trecător cu ușoare intensificări. Temperatura minimă va fi de 16…18 grade.

Sursa: Newsinn