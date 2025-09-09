Astăzi, vremea se va răci semnificativ în nord-vestul și centrul țării, unde vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, însoțite de descărcări electrice.

În restul teritoriului, valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă, în sud-vest, sud și sud-est vor caracteriza o vreme călduroasă, iar manifestări specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe spații mici. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15…20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 22 și 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse se va forma ceață.

În București, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade, iar cea minimă va fi de 14…16 grade.

Sursa: Newsinn