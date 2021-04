Un bărbat în vârstă de 52 de ani, din Gorj, a ajuns la spital, miercuri, după ce a intrat cu maşina într-un cap de pod.

Accidentul s-a petrecut în localitatea Plopşoru, din Gorj. Înainte să lovească podul, bărbatul a intrat într-un utilaj agricol.

„În urma cu putin timp am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier in care a fost implicat un autoturism care a parasit partea carosabila, a lovit o motosapă pacate se afla pe un pod, iar ulterior a ricoșat intr-un cap de pod. La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare si in echipaj SMURD din cadrul Sectiei de Pompieri Turceni, precum si un echipaj din cadrul SAJ Gorj care au constatat ca in urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto care nu era încarcerat. Barbatului in varsta de 52 de ani i s-a acordat primul ajutor calificat la fata locului, fiind ulterior transportat la spital pentru investigatii medicale suplimentare de catre echipajul SAJ”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Gorj, Florin Chisim.

Sursa: Realitatea de Gorj