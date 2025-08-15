Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în județul Sibiu, două persoane fiind reținute, informează, vineri, Poliția Română.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracțională a unor persoane care efectuau transporturi de droguri de mare risc (cocaină) cu autorulote, către țări din Europa de Vest, utilizând ruta balcanică ce tranzitează România.

Anchetatorii au localizat o autorulotă, în județul Sibiu, în care se aflau doi cetățeni sârbi, un bărbat și o femeie, de 37 și 46 de ani, iar, în urma controlului efectuat, au fost descoperite 264 de pachete, ce conțineau, în total, 66,5 kg de cocaină.

Cocaina, cu o valoare pe ”piața neagră” de 3,5 milioane de euro, a fost găsită ascunsă sub somiera patului amplasat în rulotă. De asemenea, au fost descoperite și ridicate sume de bani în valoare de 3.500 de euro, 200 de dolari și patru dispozitive mobile de telecomunicații, precizează IGPR.

Rulota ar fi tranzitat granița Bulgaria-România prin punctul Giurgiu.

Pe 13 august cele două persoane au fost reținute, iar pe 14 august Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a acestora.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor S.C.C.O. Giurgiu și Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea – Deva din cadrul Poliției Române. AGERPRES