Noi stenograme incendiare ies la iveală din întâlnirea secretă care pregătește propulsarea lui Geoană în alegeri. Avem înregistrările cheie cu dialogul esențial dintre Marian Vanghelieși deputatul PSD Radu Cristescu. Vă reamintim că, potrivit presei, Mircea Geoană a spus: „Nu a existat niciun contact al meu cu Marian Vanghelie de 12 ani”. În apărarea sa, fostul primar al Sectorului 5 a spus că n-a mai vorbit cu Geoană de când a fost arestat și a primit interdicție să se consulte cu fostul său coleg de partid.

MARIAN VANGHELIE: Iohannis va face toate pasurile cu Geoană acum, ai să vezi.

MARIAN VANGHELIE: Oamenii ăștia, cu informațiile mele… nu m-au mințit niciodată… Ce s-a întâmplat cu mine și ce știam că se va întâmpla… Tuturor ne e frică, așa, deci de-aia am și sânge-n BIIP … știu tot ce se întâmplă și cu Coldea și cu alea, nu știm data.

MARIAN VANGHELIE: PSD e partidul, cum dracu… dar noi partidul … noi îl susținem pe Mircea Geoană candidat. Păi dacă-s toți colegii lui, cum să nu-l susțină.

RADU CRISTESCU: Și atunci Diaconescu până pe patru se retrage și spune domnule, ei sunt și diplomați. Domnule, eu mă retrag!

MARIAN VANGHELIE: Am lăsat-o un pic, am vorbit și eu, dar am lăsat-o pe doamna Andronescu că e mai ușor. Are o anumită ascensiune asupra lui.

MARIAN VANGHELIE: Eu îi dau lui Mircea ce vrea. Tot îi e frică să se lipească de mine cu ceasurile. A trecut supărarea. Și dacă rămân supărat, pe cine aleg, mă? Zi-mi și mie pe cine votăm? Pe ăsta îl știu, îi știu toate dedesubturile, a lu\” nevastă-sa, soacră-sa, la toți. Din șase faci două, cu cine faci două, cu Ciolacu.

MARIAN VANGHELIE: Am dat 100 de mii numai pe semnături, dacă vrei să știi așa.

MARIAN VANGHELIE: … tâmpitul ăsta de Geoană, că pare mai așa. Mecla lui cu NATO, la generația asta care vor să fie americani să mănânce Mc Donalds, prinde. Dobitocul câștigă, mă.

MARIAN VANGHELIE: Știi cât m-au costat doar semnăturile? Te întreb așa .. BIIP 300 de mii de euro.

MARIAN VANGHELIE: Eu îți expun una din calitățile lui. E fricos. Fricos, nu pe asta cu văzutu… E fricos pe tot, e BEEP.

MARIAN VANGHELIE: Iese Geoană președinte, crede-mă, nu bat câmpii. Am muncit toată viața mea, am dat 500 de case la serviciu, 500 de case… și am condus bine.

MARIAN VANGHELIE: Așa este Geonică al nostru, așa este. Încă o dată, te duc jos acum să vezi câte semnături i-am strâns. Le am pe ale mele 200 de mii…

El are niște ciudățenii, nu se ține de cuvânt, dacă vrei să-ți spun.

MARIAN VANGHELIE: …Geoană, eu am fost miza lui. Dacă eu scriam de el…pe mine de-aia m-au încurcat și m-au nenorocit în toate felurile.

MARIAN VANGHELIE: Păi el…așa-i spun americanii. Îți spun ceva. Eu îl cunosc pe Geoană, cum îmi știu chiloții de pe mine.