Cursurile vor fi suspendate miercuri în toate instituțiile de învățământ preuniversitar din județele Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, în contextul avertizărilor meteorologice, a informat Ministerul Educației și Cercetării.

”Din informațiile primite până în acest moment din partea inspectoratelor școlare județene, având în vedere avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a luat decizia suspendării cursurilor în toate instituțiile din învățământul preuniversitar pentru miercuri, 8 octombrie, în județele Constanța și Ialomița, Călărași, Giurgiu”, afirmă sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor.

Ministerul precizează că informațiile vor fi actualizate în funcție de evoluția situației și de deciziile luate la nivelul Comitetelor județene/al municipiului București pentru situații de urgență.

Meteorologii au extins Codul roșu de ploi abundente la cinci județe și municipiul București, avertizarea urmând să intre în vigoare marți seara la ora 21:00.

Potrivit noilor avertizări emise de Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

AGERPRES