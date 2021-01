Un tânăr în vârstă de 27 de ani, din comuna Grojdibodu, judeţul Olt, s-a ales cu dosar penal după ce, joi, a fost depistat în timp ce conducea un ATV, în staţiunea Rânca din Gorj, deşi avea permisul suspendat.

El a fost oprit pentru control de către poliţiştii din Novaci.

„La data de 7 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Politiei Novaci au depistat în trafic, un tânăr, de 27 de ani, din comuna Grojdibodu, județul Olt, în timp ce un conducea un ATV, pe DN 67 C ZTM Rânca, iar cu ocazia verificărilor efectuate, s-a stabilit că, acesta are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, de către o persoană care are acest drept suspendat”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Victor Ţuhaşu.