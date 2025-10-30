Un avion Wizz Air survolează joi după-amiaza orașul Sibiu timp de mai multe ore, iar Aeroportul Internațional Sibiu vine cu explicații pentru a liniști locuitorii. Reprezentanții aeroportului au precizat că de la ora 14:00 până la ora 17:00, aeronava efectuează manevre de tip „touch and go”, parte a unui program de pregătire pentru piloți.
Astfel de zboruri de instruire nu sunt o noutate, ele având loc și în trecut, iar uneori au generat îngrijorare în rândul sibienilor care s-au întrebat dacă pilotul are probleme. Aeroportul confirmă că este vorba despre un program de zboruri-școală, iar manevrele deasupra orașului sunt controlate și planificate.
Prin aceste exerciții, compania Wizz Air asigură instruirea și pregătirea continuă a piloților săi, menținând astfel standardele de siguranță înalte pentru pasageri, conform oradesibiu.ro.
Sibienii sunt rugați să nu se alarmeze în cazul auzirii sau văzând aceste aeronave în zborurile repetitive deasupra orașului. Programul de antrenament este programat să se încheie în jurul orei 17:00.