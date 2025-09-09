Peste 20 de civili au fost uciși într-un atac aerian rus, într-un sat din estul Ucrainei, în timp ce stăteau la coadă pentru a-și ridica pensiile, a anunțat, marți, 9 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a precizat că este necesar un răspuns din partea G20.

Volodimir Zelenski a declarat că atacul aerian rus a lovit satul Yarova, aflat la aproximativ 24 de kilometri de orașul Sloviansk și la câțiva kilometri în spatele liniei frontului.

„Direct asupra oamenilor. Civili obișnuiți. Chiar în momentul în care se plăteau pensiile”, a scris președintele ucrainean pe X, potrivit Reuters.

Volodimir Zelenski: Este nevoie de un răspuns din partea G20

Președintele Ucrainei le-a cerut aliaților Kievului să exercite presiuni asupra Rusiei, ale cărei forțe au lansat o ofensivă zdrobitoare în cea mai mare parte a regiunii Donețk din estul țării, în timp ce eforturile diplomatice de a pune capăt războiului ce durează de trei ani și jumătate au ajuns în mare parte într-un impas.

De asemenea, Volodimir Zelenski a publicat imagini video care arată cadavre împrăștiate pe jos și resturi. Alte 21 de persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului regiunii Donețk, Vadym Filashkin.

„Lumea nu trebuie să rămână tăcută. Lumea nu trebuie să rămână pasivă. Este nevoie de o reacție din partea Statelor Unite. Este nevoie de un răspuns din partea Europei. Este nevoie de un răspuns din partea G20.”, a transmis Volodimir Zelenski.

Rusia nu a comentat imediat declarațiile președintelui ucrainean. Moscova a negat că ar fi vizat civili, dar zeci de mii de oameni au murit de la invazia pe scară largă din februarie 2022.

Comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets, a declarat că atacul este „încă o confirmare a terorii sistematice împotriva populației civile din Ucraina”.