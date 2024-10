Viorica Dăncilă a fost candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019 și este prima femeie care a marcat o serie de premiere în mai puțin de 2 ani: prima femeie prim-ministru al României, prima femeie președinte al celui mai mare partid din țară și prima femeie candidat al PSD la președinția României. În prezent, și-a schimbat direcția politică și s-a alăturat Partidului Național Conservator Român, un proiect inițiat de Cristian Terheș. Invitată la Realitatea.NET, în emisiunea TU DECIZI!, moderată de Ana Maria Păcuraru, Viorica Dăncilă a vorbit despre această nouă etapă în cariera sa politică și despre viziunea pe care o are pentru viitorul României.

Ana Maria Păcuraru: Ce v-a determinat să vă alăturați Partidului Național Conservator Român și să candidați pentru un post la Camera Deputațiilor?

Viorica Dăncilă: Situația în care se află România. O situație economică foarte grea, poate cea mai grea situație economică pe care o are România după 1989. În acest moment, cred că nu mai putem vorbi de dreapta sau stânga, de măsuri de dreapta sau măsuri de stânga. Putem să vorbim de măsuri de dreapta care să permită să luăm măsuri catalogate de stânga pentru că dacă nu susținem investițiile private, dacă nu susținem mediul de afaceri românesc, atunci acele măsuri sociale atât de necesare în această perioadă în care sărăcia este din ce în ce mai mare nu le putem lua decât dacă facem împrumuturi. Iar România este o țară care nu trebuie să funcționeze pe împrumut. Și asta vă spune primul ministru, singurul prim-ministru care a redus datoria publică a României.

Ana Maria Păcuraru: V-ați confruntat în trecut cu critici legate de gafele de comunicarea publică. Cum răspundeți acum celor care vă contestă abilitățile de lider politic și de comunicare?

Viorica Dăncilă: Da, am făcut greșeli. Sub presiune, și cel mai abil jucător greșește. Am făcut greșeli, eu am fost la început o fire mai timidă. (…) Dar uitați-vă acum la liderul PSD. Nu am văzut aproape pe nimeni să contorizeze, să vadă ce greșeli face și cât de grave sunt, pentru că acestea sunt mult mai grave. Eu îmi asum greșelile făcute. Am fost atunci sub presiune, eram lovită din toate părțile, eram și foarte obosită. Dar important este că nu am greșit niciodată față de România și poporul român. Și cred că un lider pentru asta trebuie să fie judecat. Unii au vorbit foarte frumos, dar la fel de frumos au vândut interesul național.

Ana Maria Păcuraru: Ați vorbit despre Marcel Ciolacu mai devreme. Să știți că dânsul a și spus public că face meditații, că ia meditații. Până la urmă, este sincer, am putea spune. Ce șanse îi dați domnului Ciolacu?

Viorica Dăncilă: Că face meditații la engleză înțeleg. Vrea să-și îmbunătățească conversația. Dar premierul României să facă meditații la economie… cred că este un lucru unic în Europa. Premierul României trebuie să ia decizii economice. Premierul României are consilier pe probleme economice. Cum să facă premierul României meditații la economie? Mi se pare un lucru greu de acceptat. Adică să înțelegem că România are un premier care după atâta timp a început să facă meditații la economie?

Cred că aceste lucruri trebuia să le învețe domnul prim-ministru înainte. Într-o lună de zile la început trebuia să învețe totul, pentru că dânsul a luat decizii. Nicio decizie în Guvernul României, fie că vorbim de ministrul Finanțelor, care e de la PNL, fie că vorbim de alții, nu se ia fără cuvântul final al premierului. Niciun act normativ nu poate fi luat în considerare dacă nu este adoptat de primul ministru. Și atunci te întrebi: cum a adoptat toate aceste lucruri dacă abia acum face meditații la economie? Eu cred că faptul că nu a avut cunoștințe economice s-a văzut în modul în care a condus Guvernul. Și spun acest lucru cu tristețe pentru că, de la o datorie publică de 373 de miliarde de lei, în octombrie 2019, ajungem acum la o datorie de aproape 900 de miliarde de lei.

