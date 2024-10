Ana Birchall, fost vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice în Guvernul Dăncilă, fost ministru delegat pentru afaceri europene în Guvernul Grindeanu și ministru interimar al Justiției după demisia lui Florin Iordache în urma scandalului legat de Ordonanța 13, a decis să candideze la alegerile prezidențiale din toamnă, ca independent. Invitată la Realitatea.NET, în emisiunea TU DECIZI!, moderată de Ana Maria Păcuraru, Birchall a vorbit deschis despre decizia de a candida la funcția supremă în stat și despre ce înseamnă să fie unul dintre cei mai bogați parlamentari români.

Ana Maria Păcuraru: Ați ales să candidați ca independent în alegerile prezidențiale. Într-o țară unde politica este dominată de partidele puternice, cum veți convinge electoratul că aveți forța de a duce schimbarea fără o echipă politică solidă în spate? Nu este oarecum această candidatură mai degrabă simbolică?

Ana Birchall: În niciun caz nu este simbolică. Da, am decis să candidez independent. Eu din 2019 nu sunt membru al niciunui partid politic și eu consider că poate anul acesta, mai mult decât oricând, România mergând spre viitor are nevoie de un președinte independent de grupurile de interese, independent de interesele partidelor, și să aibă un singur interes: promovarea intereselor României și ale românilor cinstiți și de bună credință, cum spun eu. Iar a fi independent să știți că nu înseamnă a fi singură. Nu, eu am în spate votul fiecărui român care o să mă onoreze în aceste alegeri.

Nu sunt singură, am în spate Partidul România, însemnând țara mea și toți cei care și în această perioadă s-au mobilizat și cărora le sunt recunoscătoare și le mulțumesc și pe această cale, s-au mobilizat, m-au susținut. Sunt foarte mulți voluntari, au strâns semnături, m-au încurajat.

Ana Maria Păcuraru: Sunteți printre cei mai bogați candidați la prezidențiale. Și cu avere considerabilă, inclusiv proprietății în SUA și lingouri de aur. Cum răspundeți criticilor care vă spun că aveți o discrepanță între această avere și lupta împotriva corupției?

Ana Birchall: Dar de ce este discrepanță? Că dacă ne uităm, este 99% aceeași declarație de avere de când am completat prima declarație de avere, în 2003. Tot ce este scris acolo este obținut înainte ca eu să intru în politică.

Cele două case de care vorbiți dumneavoastră, proprietăți, sunt cumpărate în perioada când eu am fost în Statele Unite. Și mie nu-mi este rușine că am această situație financiară. Eu și soțul meu suntem oameni modești.

