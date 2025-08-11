În opinia acestuia, este nevoie de competență, nu de mediocri, nu de lideri tranzacționali, care au tranzacționat interesele partidului pentru interesele proprii.

„Am trecut printr-o traumă în noiembrie, în decembrie, în primăvara acestui an. Am pierdut foarte mulți oameni, electorat, membri și simpatizanți. Este nevoie de o înnoire, de o schimbare profundă de echipă și de stil. Pentru binele PSD, pentru binele a milioane de români. Vă aștept alături de mine într-un proiect care este exclusiv al PSD, în interiorul PSD, între noi, membrii Partidului Social Democrat. Vă aștept alături de mine ca să ducem această luptă necesară, pentru a câștiga această luptă pentru Partidul Social Democrat, pentru oamenii care ne-au susținut și care încă ne susțin și cred în noi, pentru România”, a transmis Titus Corlățean.