O tânără de 19 ani din județul Botoșani a fost victima unui accident rutier grav chiar la ieșirea din sediul Poliției, unde fusese audiată. Fata venise să dea declarații după ce iubitul ei, în vârstă de 36 de ani, fusese agresat în timpul unei petreceri de familie. Anchetatorii nu exclud ipoteza unui gest intenționat.

Tânăra își sărbătorise cu doar o zi înainte onomastica, împreună cu familia și partenerul ei. La masă a izbucnit însă un conflict puternic între fratele fetei și bărbat, din cauza diferenței mari de vârstă. Spiritele au degenerat, iar fratele ar fi lovit violent iubitul tinerei.

În urma altercației, chiar fata a sunat la 112. Victima a fost transportată de urgență la spital, iar atât ea, cât și fratele au ajuns apoi la secția de Poliție pentru audieri.

La scurt timp după ce a ieșit din clădire, tânăra ar fi încercat să traverseze strada fără să se asigure. Chiar atunci, un autotren trecea prin zonă, iar șoferul nu a reușit să evite impactul.

Polițiștii fac acum verificări pentru a stabili dacă a fost o simplă neatenție sau dacă fata a vrut să își pună capăt zilelor. Detaliile circumstanțelor rămân în continuare neclare.

Imediat după accident, victima a fost preluată de o ambulanță care trecea prin zonă. Medicii au transportat-o la Spitalul Județean din Botoșani, unde se află în stare gravă.

Sursa: Newsinn