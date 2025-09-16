Ministrul Educație anunță că testările în clasele a II-a, a IV-a, a VI-a vor fi schimbate. Un ordin de ministru, spune el, va fi emis săptămâna aceasta sau cea viitoare „are prevede schimbarea evaluărilor în sensul extinderii competențelor care vor fi verificate”.

Mai mult, David spune că săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare va fi emis un ordin de ministru care prevede schimbarea evaluărilor în sensul extinderii competențelor care vor fi verificate. Potrivit ministrului, evaluările vor cuprinde și itemi precum cei din testările PISA.

„O schimbare pe care o țintim, sper să o pot aproba zilele acestea, se leagă de testările pe care le facem în clasele II-a, a IV-a. (…) Ele ar trebui să măsoare mai multe competențe. (…) De asemenea, în aceste testări aș vrea să văd, pe lângă itemi clasici legați de programe, itemi în logica PISA. Adică folosirea conținuturilor în viața de zi cu zi. (…) Acestea sunt contribuții pe care le-am avut în aceste nouă luni în aceste testări din clasa a II-a, a IV-a și a VI-a va fi în aceeași logică. (…) Este un element de autocunoaștere pentru copil și aceste rezultate trebuie să se întoarcă după aceea la școală, să învețe școala cum stă în raport cu alte școli, să învețe profesorul, învățătorul, la gimnaziu – dirigintele cum stau copiii față de copiii din alte școli. (…) Antrenăm (copiii) să utilizeze conținutul la viața de zi cu zi și în clasa a IX-a îi testăm și copiii deja vor ști ce înseamnă itemi PISA, îmi asum acest lucru”, a explicat ministrul