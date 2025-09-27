Târgul Național Imobiliar (TNI) s-a deschis vineri la Palatul Parlamentului, unde sunt prezentate peste 100.000 de oferte imobiliare, cu prețuri de la 45.000 de euro, dar și oportunități de investiții în Bulgaria, Grecia sau Emiratele Arabe Unite.

Potrivit organizatorilor, evenimentul se desfășoară în perioada 26-28 septembrie 2025.

Ediția de toamnă a Târgului Național Imobiliar cuprinde 100.000 de oferte, de la proprietăți low cost, apartamente boutique, imobile premium, la case moderne (modulare, timber-frame), penthouse-uri și oportunități în țară și străinătate, precizează sursa citată.

Participanții au pregătit oferte exclusive valabile doar pe durata târgului, iar reducerile cumulate depășesc 2 milioane de euro. Totodată, vizitatorii găsesc apartamente de revânzare, de la 45.000 euro și locuințe noi, de la 67.000 euro.

Proprietățile investiționale externe încep de la 75.000 euro (Bulgaria), 85.000 euro (Grecia) sau 130.000 euro (Emiratele Arabe Unite).

În plus, prin componenta Zeb Expo, târgul integrează soluții de eficiență energetică și sustenabilitate: locuințe din lemn moderne, sisteme de termoizolare avansate, ventilație inteligentă cu recuperare de căldură, panouri solare, concepte smart home și multe altele – care transformă fiecare locuință într-un spațiu sănătos, economic și durabil. AGERPRES