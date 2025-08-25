Garda Națională americană, mobilizată la Washington, a început să poarte arme duminică în capitală, unde peste 2.200 de soldați au fost desfășurați pentru a combate criminalitatea la cererea lui Donald Trump, a anunțat armata, notează AFP.

‘Începând cu seara zilei de 24 august 2025, soldații Forței Operative Comune din Washington D.C. (JTF-DC) au început să poarte armele de serviciu’, a declarat această componentă a armatei americane într-un comunicat.

Acești rezerviști sunt autorizați să facă uz de forță doar ‘ca ultimă soluție și numai ca răspuns la o amenințare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă’, precizează documentul.

Președintele Donald Trump a afirmat că Washingtonul este ‘invadat de bande violente’ și că aceste desfășurări sunt necesare pentru a-l ‘curăța’. Garda Națională fusese deja mobilizată în iunie la Los Angeles, în timpul unor importante manifestații împotriva politicii migratorii a guvernului federal.

Statisticile poliției capitalei arată însă o scădere a criminalității violente între 2023 și 2024, chiar dacă această scădere a venit după o creștere puternică post-Covid.

Donald Trump l-a acuzat pe primarul Muriel Bowser că a raportat cifre ‘false’, amenințând cu o preluare totală a orașului de către puterea federală.

Majoritatea trupelor Gărzii Naționale mobilizate în capitală au fost trimise de statele republicane Virginia de Vest, Carolina de Sud, Ohio, Mississippi, Louisiana și Tennessee.

Rezerviștii Gărzii Naționale depind de fiecare stat american și pot fi desfășurați doar în caz de urgență națională, cum ar fi un dezastru natural, la cererea guvernului federal și cu aprobarea guvernatorului local.

Ei nu au misiunea de a interveni împotriva criminalității, revoltelor sau manifestațiilor.

Pe lângă acești militari, agenți federali ai FBI, poliției imigrației ICE și antidrog DEA sunt, de asemenea, desfășurați la Washington. AGERPRES