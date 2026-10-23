Un șofer din Târgu Jiu a fost reținut după ce a părăsit locul unui accident cu două victime

Un bărbat de 48 de ani, din Târgu Jiu, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului, după un incident rutier produs pe DN 67D în care două persoane au suferit leziuni.
Evenimentul a avut loc joi, 19 octombrie 2026, în jurul orei 22:00. Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier cu victime.
Din primele verificări a reieșit că un autoturism care circula pe DN 67D, în direcția Târgu Jiu spre Lelești, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de mașina din față și a intrat în coliziune cu aceasta. Autoturismul lovit era condus de o femeie de 59 de ani, din Peștișani.
În urma impactului, șoferița și un bărbat de 55 de ani, pasager în celălalt autoturism, au suferit leziuni. Ambele persoane au fost transportate cu ambulanța la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Jiu, pentru îngrijiri medicale și investigații de specialitate.
Potrivit polițiștilor, conducătorul autoturismului care a provocat impactul ar fi părăsit locul faptei, plecând pe jos. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că este vorba despre un bărbat de 48 de ani, din municipiul Târgu Jiu.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și pentru clarificarea răspunderii penale.