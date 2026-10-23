Un șofer din Târgu Jiu a fost reținut după ce a părăsit locul unui accident cu două victime

Publicat 23 oct. 2026, 08:37 Sursă GDS

Un bărbat de 48 de ani, din Târgu Jiu, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului, după un incident rutier produs pe DN 67D în care două persoane au suferit leziuni.

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