Turismul mondial se îndreaptă spre un nou record în 2026, în ciuda războiului din Orientul Mijlociu
Turismul mondial
Turismul mondial se îndreaptă spre un record în 2026, cu 1,57 miliarde de turiști internaționali, în ciuda războiului și a scumpirilor.
Turismul internațional ar putea înregistra un nou record în 2026, chiar dacă războiul din Orientul Mijlociu, creșterea prețurilor și incertitudinile economice afectează industria călătoriilor. Potrivit unui raport realizat de World Travel Market (WTM) în colaborare cu Tourism Economics, numărul sosirilor turistice internaționale ar urma să ajungă la aproximativ 1,57 miliarde la nivel mondial.
Estimarea reprezintă o creștere de 2% comparativ cu anul 2025 și confirmă rezistența sectorului turistic în fața crizelor geopolitice și economice.
Deși ritmul de creștere este mai redus decât în anul precedent, interesul oamenilor pentru vacanțe rămâne ridicat. Tot mai mulți turiști își adaptează însă planurile, alegând destinații mai apropiate, sejururi mai scurte și variante de călătorie care oferă un raport mai bun între preț și servicii.
1,57 miliarde de turiști internaționali în 2026. Industria turismului se apropie de un nou record
Raportul WTM Global Travel Report 2026 estimează că numărul sosirilor internaționale va ajunge la 1,57 miliarde până la finalul anului.
Cheltuielile vizitatorilor internaționali sunt, de asemenea, așteptate să crească. Potrivit estimărilor, acestea ar putea ajunge la aproximativ 1.800 de miliarde de dolari, cu 6% mai mult decât în 2025.
Datele arată că turismul continuă să fie o prioritate pentru consumatori, chiar și într-un context în care costurile de transport, cazare și trai sunt tot mai ridicate.
Aproximativ trei sferturi dintre persoanele participante la sondajul inclus în raport consideră că o vacanță de agrement în fiecare an rămâne importantă.
Dave Goodger, director general pentru regiunea EMEA al Tourism Economics, consideră că industria turismului demonstrează o rezistență remarcabilă în fața provocărilor actuale.
Călătorii nu renunță la vacanțe, ci își modifică alegerile în funcție de buget, siguranță și disponibilitatea transportului.
Războiul din Orientul Mijlociu afectează turismul internațional
Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat perturbări importante în transportul aerian și a influențat planurile de călătorie ale turiștilor.
Închiderea unor spații aeriene, modificarea rutelor și restricțiile impuse în anumite regiuni au afectat legăturile dintre Europa, Asia și alte zone ale lumii.
Orientul Mijlociu este una dintre regiunile cele mai afectate de această situație. Conform raportului WTM, sosirile turistice internaționale în regiune ar putea înregistra o scădere de aproximativ 40% în 2026.
Prețurile mai mari la combustibil și biletele de avion, precum și incertitudinile privind securitatea, îi determină pe mulți turiști să evite călătoriile pe distanțe lungi.
Cu toate acestea, o parte importantă a cererii turistice nu dispare, ci se reorientează către destinații considerate mai accesibile și mai ușor de atins.
Europa câștigă teren. Tot mai mulți turiști aleg vacanțe mai aproape de casă
Europa se numără printre regiunile care beneficiază de schimbarea comportamentului turiștilor.
Potrivit estimărilor din raportul WTM, sosirile internaționale pe continent ar urma să crească cu 5% în 2026, peste media mondială de 2%.
Tendința este explicată inclusiv prin preferința pentru călătorii mai scurte și destinații aflate la distanțe mai mici de țara de origine.
La nivel global, călătoriile între destinații din aceeași regiune ar putea crește cu 3%, în timp ce deplasările între regiuni diferite, care presupun de regulă distanțe mai mari, ar putea scădea cu 3%.
Pentru Europa, această schimbare reprezintă o oportunitate importantă, în special pentru destinațiile care pot oferi acces facil, servicii turistice diversificate și prețuri competitive.
Turiștii sunt mai atenți la buget, dar nu renunță la experiențele premium
Un alt fenomen evidențiat de raport este schimbarea priorităților în ceea ce privește cheltuielile pentru vacanțe.
Tot mai mulți călători caută modalități de a economisi la transport și cazare, fără să renunțe la experiențele pe care le consideră importante.
Aproximativ unul din șase turiști a ales în 2026 cea mai recentă destinație internațională în principal datorită raportului calitate-preț. În 2025, proporția era de aproximativ unul din 11.
În același timp, 56% dintre respondenți au declarat că sunt interesați să combine variantele de călătorie economice cu experiențe premium.
Se observă și o tendință de evitare a perioadelor aglomerate. Aproximativ 22% dintre participanții la sondaj intenționează să își schimbe perioada obișnuită de vacanță pentru a beneficia de tarife mai avantajoase.
Turismul mondial ar putea accelera în 2027
Perspectivele pentru următorul an sunt, de asemenea, optimiste.
Tourism Economics estimează că numărul sosirilor turistice internaționale ar putea crește cu 8% în 2027, dacă tensiunile geopolitice se reduc și perturbările din transportul aerian se atenuează.
Călătoriile pe distanțe lungi ar putea înregistra o revenire și mai puternică, cu un avans estimat la 11%.
Orientul Mijlociu ar putea beneficia de o recuperare importantă, după scăderea puternică din 2026, însă evoluția depinde de stabilitatea regiunii și de reluarea normală a conexiunilor aeriene.
Pe termen mai lung, raportul estimează că numărul sosirilor internaționale ar putea ajunge la aproximativ 2,2 miliarde până în 2032.
De ce continuă oamenii să călătorească în ciuda crizelor economice?
Rezultatele raportului arată că vacanțele rămân o prioritate pentru o mare parte a populației, chiar și atunci când bugetele familiilor sunt afectate de inflație.
În loc să renunțe complet la călătorii, turiștii își adaptează comportamentul: aleg perioade mai puțin aglomerate, compară mai atent prețurile și caută destinații mai apropiate.
Această flexibilitate explică, în parte, de ce industria turismului continuă să crească în ciuda conflictelor și a dificultăților economice.
Totuși, evoluția sectorului va depinde în continuare de prețurile energiei, de stabilitatea geopolitică și de capacitatea companiilor aeriene și a operatorilor turistici de a menține costurile sub control.
În aceste condiții, 2026 se conturează drept un nou an record pentru turismul mondial, chiar dacă ritmul de creștere este mai moderat, iar harta destinațiilor preferate de călători se schimbă.
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