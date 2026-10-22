Percheziții în Gorj și București într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 67.000 de lei

Poliția a desfășurat joi, 22 octombrie, patru percheziții domiciliare în județul Gorj și municipiul București într-un dosar penal de înșelăciune și infracțiuni economico-financiare, cu un prejudiciu total estimat la peste 86.000 de lei.
Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, cu sprijinul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare a Poliției Capitalei. Perchezițiile au avut ca scop strângerea probelor și clarificarea împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.
Potrivit anchetatorilor, un bărbat ar fi indus în eroare o societate comercială din Gorj, de la care a cumpărat piese auto în valoare totală de 67.320 de lei, fără să achite contravaloarea acestora. Fapta ar fi avut loc în perioada 4 septembrie – 24 octombrie 2024.
În plus, bărbatul nu ar fi achitat către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale impozitele și contribuțiile aferente perioadei iulie – octombrie 2024, în valoare de aproximativ 19.000 de lei. Aceste sume trebuiau plătite înainte ca părțile sociale ale firmei pe care o administra să fie transferate.
Cercetările vizează infracțiuni de înșelăciune, reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă, precum și transmiterea fictivă a părților sociale ale unei societăți comerciale, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală.
Ancheta continuă sub coordonarea unității de parchet competente. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.