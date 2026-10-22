Percheziții în Gorj și București într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 67.000 de lei

Publicat 22 oct. 2026, 15:23 Sursă Pandurul

Poliția a desfășurat joi, 22 octombrie, patru percheziții domiciliare în județul Gorj și municipiul București într-un dosar penal de înșelăciune și infracțiuni economico-financiare, cu un prejudiciu total estimat la peste 86.000 de lei.

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