Nereguli în serviciile sociale din Gorj. Amenzi de 2.000 de lei după controalele inspectorilor

Controalele AJPIS Gorj au scos la iveală nereguli în serviciile sociale. Inspectorii au dispus 23 de măsuri și au aplicat amenzi de 2.000 de lei.
Inspectorii sociali din Gorj au descoperit mai multe nereguli în urma controalelor desfășurate în luna septembrie. Verificările au vizat serviciile sociale, acordarea beneficiilor de asistență socială și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. În urma inspecțiilor, au fost dispuse 23 de măsuri de remediere și aplicate cinci sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 2.000 de lei.
Ce nereguli au găsit inspectorii sociali din Gorj
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Gorj a desfășurat, în luna septembrie, 23 de misiuni de inspecție pentru verificarea respectării legislației din domeniul asistenței sociale.
Dintre acestea, 15 controale au vizat serviciile sociale, patru au urmărit acordarea beneficiilor de asistență socială, iar alte patru au avut ca obiect protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
În urma verificărilor, inspectorii au identificat mai multe deficiențe care necesită măsuri de remediere, fiind dispuse 23 de măsuri și aplicate cinci sancțiuni contravenționale.
Lipsa asistenților sociali și documente incomplete
Printre problemele constatate de inspectorii sociali s-au numărat lipsa regulamentelor de organizare și funcționare pentru unele servicii sociale și neasigurarea personalului de specialitate necesar, inclusiv a asistenților sociali.
De asemenea, au fost identificate deficiențe în completarea documentelor referitoare la beneficiari. Printre acestea se numără fișele de evaluare și reevaluare, planurile de îngrijire și asistență sau de intervenție, precum și fișele de monitorizare.
Aceste documente sunt importante pentru evaluarea nevoilor persoanelor asistate și pentru urmărirea serviciilor de care beneficiază.
Probleme privind accesul persoanelor cu dizabilități
Controalele au vizat și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, precum și aplicarea prevederilor legale în domeniul asistenței sociale.
Respectarea standardelor de calitate și asigurarea condițiilor necesare pentru beneficiari reprezintă obligații importante pentru furnizorii de servicii sociale și pentru autoritățile responsabile.
În urma inspecțiilor, AJPIS Gorj a stabilit măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și a aplicat sancțiunile prevăzute de lege în cazurile în care au fost identificate abateri.
Cinci sancțiuni contravenționale, în valoare de 2.000 de lei
Bilanțul controalelor desfășurate în luna septembrie arată că inspectorii sociali au aplicat cinci sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de 2.000 de lei.
Totodată, cele 23 de măsuri dispuse urmăresc corectarea problemelor identificate în timpul verificărilor și respectarea obligațiilor legale de către entitățile controlate.
Monitorizarea îndeplinirii măsurilor de remediere este esențială pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale și pentru protejarea drepturilor persoanelor vulnerabile.
Sursa informațiilor: datele privind controalele sociale desfășurate de AJPIS Gorj, preluate din presa locală.