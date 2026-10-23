Guvernul Niculescu pregătește reguli pentru intervenția asupra urșilor, lupilor și râșilor
Reguli noi pentru intervenția asupra urșilor
Guvernul Niculescu anunță proceduri de intervenție pentru urși, lupi și râși. Programul include și finalizarea sanctuarului de urși din județul Brașov.
Prezența urșilor, lupilor și râșilor în apropierea localităților ar putea determina noi măsuri de intervenție. Programul de guvernare al echipei conduse de Luca Niculescu prevede modificări legislative pentru intervenția rapidă în cazul urșilor care intră în localități, precum și elaborarea unor proceduri pentru celelalte carnivore mari.
Urșii, lupii și râșii, vizați de noi proceduri de intervenție
Potrivit programului de guvernare, autoritățile intenționează să trateze prezența carnivorelor mari în zonele locuite drept o problemă de siguranță publică.
Documentul prevede actualizarea planului de acțiune și adoptarea, dacă va fi necesar, în primele șase luni, a unor modificări legislative care să permită intervenția imediată atunci când urșii pătrund în localități.
În plus, Guvernul propune dezvoltarea unor proceduri de intervenție și pentru alte specii protejate, respectiv lupii și râșii.
Programul menționează că numărul intervențiilor ar urma să fie stabilit anual, pe baza evaluărilor științifice ale populațiilor de animale și cu respectarea derogărilor permise de legislația europeană.
Astfel, documentul nu stabilește direct o cotă generală de împușcare pentru lupi și râși, ci anunță intenția de a dezvolta mecanisme de intervenție care ar putea necesita modificări legislative.
Sanctuarul de urși din județul Brașov, inclus în programul de guvernare
Un alt obiectiv anunțat este finalizarea sanctuarului de urși din zona Timișul de Sus, județul Brașov.
Proiectul, destinat găzduirii urșilor, a înregistrat întârzieri importante față de calendarul inițial. Finalizarea acestuia este una dintre măsurile prevăzute în programul de guvernare, într-un context în care gestionarea conflictelor dintre oameni și animalele sălbatice continuă să fie o temă de interes public.
Realizarea sanctuarului ar trebui să completeze măsurile luate de autorități pentru gestionarea situațiilor în care urșii ajung în apropierea comunităților.
Gardurile electrice, printre măsurile de prevenție
Programul de guvernare prevede și finanțarea, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), a unor soluții menite să reducă riscul apariției conflictelor dintre oameni și animalele sălbatice.
Printre măsurile avute în vedere se numără instalarea gardurilor electrice, care pot limita accesul animalelor în anumite gospodării sau perimetre, dacă sunt proiectate și utilizate corespunzător.
Documentul mai anunță revizuirea legislației din domeniul cinegetic, după consultări, pentru stabilirea unor reguli mai clare privind licitațiile pentru fondurile cinegetice și drepturile proprietarilor de terenuri.
Dezbaterea privind împușcarea urșilor continuă
Planurile anunțate de Guvern apar în contextul controverselor legate de gestionarea populației de urși bruni din România.
În octombrie 2026, a fost promulgată Legea nr. 218/2026, care prevede pentru fiecare dintre anii 2026 și 2027 o cotă de prevenție de 859 de urși și o cotă de intervenție de 110 exemplare.
În timp ce susținătorii unor intervenții mai ample invocă siguranța populației și pagubele provocate de animalele sălbatice, criticii cer ca măsurile să fie fundamentate științific și să țină cont de protejarea biodiversității.
În cazul lupilor și râșilor, aplicarea unor noi proceduri va depinde de prevederile legislative adoptate și de respectarea normelor privind protecția speciilor.
Ce urmează pentru gestionarea carnivorelor mari
Programul de guvernare indică o abordare care combină intervențiile în situații de risc cu măsuri de prevenție și finalizarea infrastructurii destinate gestionării urșilor.
Pentru județul Brașov, finalizarea sanctuarului de urși și finanțarea soluțiilor de protecție sunt obiective importante, având în vedere provocările generate de prezența animalelor sălbatice în apropierea localităților.
Rămâne de văzut ce modificări legislative vor fi propuse și cum vor fi aplicate noile proceduri, astfel încât siguranța comunităților să fie asigurată fără a pierde din vedere obligațiile privind conservarea speciilor protejate.
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