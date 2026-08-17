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Elevii români, medaliați cu argint şi bronz la Olimpiada Internaţională de Geografie

Foto: Facebook | Ministerul Educației

Foto: Facebook | Ministerul Educației

Scris deStoica Marian
Publicat17 aug. 2026, 10:04
Sursărealitatea.net

Elevii câştigători învață la licee din Iaşi, Bucureşti, Zalău şi Arad.

Lotul României a obţinut două medalii de argint şi două de bronz la ediţia din 2026 a Olimpiadei Internaţionale de Geografie.

Elevii câştigători învață la licee din Iaşi, Bucureşti, Zalău şi Arad.

Elevii câştigători sunt Mihai Macsim, Colegiul Naţional "C. Negruzzi", Iaşi, medalie de argint; Maria Moldovan, Colegiul Naţional "Silvania", Zalău, medalie de argint; David Gărăiman, Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", Bucureşti, medalie de bronz; Cristina-Daria Toderici, Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn", Arad, medalie de bronz.

Coordonatorii lotului au fost profesorii Mihaela Cornelia Fiscutean şi Dorin Fiscutean, de la Colegiul Naţional din Iaşi.

"Felicitări elevilor, profesorilor şi părinţilor, care i-au susţinut neîntrerupt!", transmite Ministerul Educaţiei.

Competiţia, desfăşurată la Istanbul (Turcia), a reunit elevi din 50 de ţări.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale - etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii.

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